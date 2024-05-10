لجنة فلسطينية تدعو أهالي الضفة والقدس والداخل للانتفاضة إسنادا لقطاع غزة وإنقاذا لرفح

دعت "لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية" الدول العربية والإسلامية والمؤسسات الدولية لفتح المعابر وخاصة "رفح" وإدخال المساعدات كما كانت قبل احتلالها من القوات الإسرائيلية.

وجاء في بيان للمركز الفلسطيني للإعلام: "ندعو أهلنا في الضفة المحتلة والقدس والداخل المحتل لانتفاضة عارمة إسنادا لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وإنقاذا لرفح من الكارثة الإنسانية وحرب الإبادة الجماعية".

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وأشار البيان إلى أن إسرائيل بدأت تنفيذ خطتها باجتياح رفح ومواصلة عملياتها البرية التي اتفق فيها مع حلفائه وداعميه على ذلك.

ولفت الييان إلى أن الشعب الفلسطيني "يتعرض شعبنا لأكبر كارثة وإبادة إنسانية جماعية تستهدف قطاع غزة بأكمله وخاصة منطقة رفح التي فيها قرابة مليون ونصف مواطن نازح مدني".

وأعلنت "اللجنة" الإسناد والدعم الكامل للمقاومة الفلسطينية، "وندعوها لفعل كل ما يلزم دون استثناء لمواجهة قوات الاحتلال الصهيوني النازي وحماية شعبنا الفلسطيني".

وأكدت في البيان أن "الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية وداعميهم يتحملون المسؤولية الكاملة على الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها شعبنا في رفح".

واختتمت بيانها بدعوة "شعوب الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم في كل مكان للخروج بمسيرات ومظاهرات واعتصامات في كل العواصم والمدن والساحات والجامعات اليوم الجمعة 10 مايو، ضد حرب الإبادة الجماعية والكارثة الإنسانية في رفح".

المصدر: RT