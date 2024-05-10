السلطات اللبنانية تخطط لترحيل عدد من المساجين السوريين

كشف مدير الأمن العام اللبناني اللواء إلياس البيسري أن الجهات المختصة تعد خطة تمهد لترحيل عدد من المساجين السوريين، وذلك ضمن دراسة شاملة لملف النازحين السوريين.

وفي حديث لصحيفة "الجمهورية" أفاد البيسري بأن الخطة التي يحضرها ستكون مفصلة وسيعرضها في المؤتمر الذي سيناقش ملف النازحين السوريين في بروكسل الشهر المقبل.

وأوضح أنه بالنسبة لملف الموقوفين السوريين فهو بصدد تحضير خطة تمهد لترحيل عدد من المساجين بالتنسيق مع وزير العدل والنيابة العامة التمييزية وبإشراف وزير الداخلية، مبينا أنه يتم تحضير تعديل من قبل المديرية العامة للأمن العام تتعلق بشروط الإقامة بالنسبة للمقيمين.

وأكد أن التعديلات الجديدة ستَتشدّد في ضرورة تطبيق شروط الاقامة، ومنها تطبيق أحكام صارمة على أي سوري مخالف لشروط الاقامة أو مخالف للقوانين اللبنانية، بما فيها تعريضه للترحيل الفوري فيما لو خالف تلك الشروط.



أما عن موعد زيارته الى سوريا فأكد البيسري أن "الأمر يحتاج إلى توقيت مناسب متفق عليه مسبقا بين الدولتين السورية واللبنانية، لتهيئة الأرضية ولبدء المفاوضات حول إمكانية ترحيل المساجين".



أما بالنسبة إلى وجوب التقيد بالمعاهدة التي عقدت بين لبنان وسوريا، فلفت البيسري إلى أن "الاتفاقيات بين الدول خاضعة دائما للتعديل لأنّ المعاهدات بين الدول غير مُنزلة، وهي خاضعة للتعديل في حال توافقت الأطراف المعنية بالمعاهدة على ذلك"، مشيرا في الوقت نفسه إلى "ضرورة أن تبحث كافة الملفات بدقة وعلى أن يدرس كل ملف على حدة".



المصدر: "الجمهورية"