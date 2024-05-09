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الخارجية الأردنية تدين إقدام إسرائيليين على إضرام النار بمحيط مقر الأونروا بالقدس (فيديو)

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الخارجية الأردنية تدين إقدام إسرائيليين على إضرام النار بمحيط مقر الأونروا بالقدس (فيديو)
Globallookpress
مقر للأونروا في القدس
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دانت وزارة الخارجية الأردنية إقدام متطرفين إسرائيليين على إضرام النار في محيط مقر لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في القدس.

وحذرت الخارجية في بيان من تكرار الاعتداءات على مقرات الوكالة باعتباره "خرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتحديًا صارخًا للقوانين الدولية التي تنص على ضرورة حماية مقار وموظفي الأمم المتحدة وموظفي الإغاثة".

وطالب الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة المجتمع الدولي بالتحرك بشكل فوري وفاعل وإلزام إسرائيل بتحمل مسؤولياتها، ووقف انتهاكاتها لقواعد القانون الدولي.

كما دعا القضاة إلى تأمين الحماية لمنظمات الإغاثة وموظفيها، وخاصة الأنروا. 

وأضاف أن اضطرار الوكالة إلى إغلاق مقرها في القدس تحت وطأة تهديد المتطرفين الإسرائيليين يعد "تطورًا خطيرًا جديدًا يعكس الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للوكالة وأنشطتها والخدمات الإنسانية التي تقدمها للأشقاء الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها غزة".

المصدر: RT

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