"حزب الله" يعرض مشاهد من استهداف مبان تضم جنودا إسرائيليين.. (فيديو)

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عمليات سابقة نفذها ضد الجيش الإسرائيلي، استهدف خلالها مبنيين يتموضع فيهما جنود في مستوطنة المطلة، ونقطة تجمع للجنود في مستوطنة شتولا.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مبنيين يتموضع فيهما جنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة شمال فلسطين المحتلة".

وأبان في مقطع فيديو آخر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية نقطة تجمع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة شتولا شمال فلسطين المحتلة".

وأظهرت الفيديوهات كيف انفجرت الصواريخ في المباني التي استهدفها "حزب الله" وأصابها بشكل مباشر.

المصدر: RT