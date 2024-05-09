بالفيديو.."القسام" تستهدف جرافة عسكرية وتقصف قوات إسرائيلية في محور "نتساريم" وجنوب حي الزيتون

عرضت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد من استهدافها لجرافة عسكرية إسرائيلية بحي الصبرة، وقصفها بقذائف الهاون قوات إسرائيلية في محور "نتساريم" وجنوب حي الزيتون بغزة.

ونشر الإعلام العسكري في "القسام" مقطع فيديو يظهر "استهداف جرافة عسكرية جنوب شرق حي الصبرة، ودك قوات العدو المتموضعة في محور "نتساريم" والمتوغلة جنوب حي الزيتون بقذائف الهاون".

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واليوم الخميس، أعلنت "القسام" أنها "دكت قوات العدو المتوغلة شرق مدينة رفح بقذائف الهاون"، مضيفة أنها "استهدفت جرافة صهيونية من نوع "D9" بقذيفة "تاندوم" جنوب شرق حي الصبرة في مدينة غزة".

وأضافت: "كتائب القسام تستهدف آليتين صهيونيتين متوغلتين جنوب حي الزيتون في مدينة غزة بقذيفة "الياسين 105" وعبوة شواظ".

وأشارت "كتائب القسام" إلى أن "مجاهديها تمكنوا من تفجير عين نفق مفخخة في قوة هندسية صهيونية مكونة من 3 آليات وحفار وعدد من الجنود وإيقاعهم بين قتيل وجريح شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة".

وأكدت أنها "دكت تجمعات قوات العدو المتوغلة جنوب حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون".

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المصدر: RT