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"هجوم جوي على مقر قيادة عسكرية وإطلاق صاروخ ثقيل".. "حزب الله" ينفذ عدة عمليات ضد إسرائيل

أخبار العالم العربي

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أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الخميس، تنفيذ عدد من العمليات ضد الجيش الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

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وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة":

-  "في إطار الرد ‏على اغتيال المجاهدين في بلدة بافليه": "شنت المقاومة الإسلامية اليوم الخميس هجوما ‏جويا بمسيرات انقضاضية استهدفت القيادة العسكرية لإدارة قوات العدو في مستعمرة كفرجلعادي ‏ومحيطها، وأصابت غرفة عملياتها بشكلٍ مباشر وأوقعت ضباطها وجنودها بين قتيلٍ وجريح.‏"

- عند الساعة 17:15 من بعد ظهر اليوم ‌‏الخميس: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بصاروخ بركان من العيار الثقيل".‏

- عند الساعة 15:20 من بعد ظهر اليوم ‌‏الخميس: "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية ‏مجموعة لجنود العدو الإسرائيلي في نقطة الجرداح بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة، ‏وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".‏

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- عند الساعة 14:15 من بعد ظهر اليوم ‌‏الخميس: "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية مركز ‌‏قيادي مستحدث للعدو الاسرائيلي في مستعمرة نطوعة بقذائف المدفعية، وأصابوه إصابة مباشرة".‏

- عند الساعة 13:23 من بعد ظهر اليوم ‌‏الخميس: "استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية إحدى المنظومات الفنية المستحدثة التي تم تثبيتها مؤخرا في موقع ‏راميا بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها".‏

المصدر: RT

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