"هجوم جوي على مقر قيادة عسكرية وإطلاق صاروخ ثقيل".. "حزب الله" ينفذ عدة عمليات ضد إسرائيل

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الخميس، تنفيذ عدد من العمليات ضد الجيش الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

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وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة":

- "في إطار الرد ‏على اغتيال المجاهدين في بلدة بافليه": "شنت المقاومة الإسلامية اليوم الخميس هجوما ‏جويا بمسيرات انقضاضية استهدفت القيادة العسكرية لإدارة قوات العدو في مستعمرة كفرجلعادي ‏ومحيطها، وأصابت غرفة عملياتها بشكلٍ مباشر وأوقعت ضباطها وجنودها بين قتيلٍ وجريح.‏"

- عند الساعة 17:15 من بعد ظهر اليوم ‌‏الخميس: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بصاروخ بركان من العيار الثقيل".‏

- عند الساعة 15:20 من بعد ظهر اليوم ‌‏الخميس: "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية ‏مجموعة لجنود العدو الإسرائيلي في نقطة الجرداح بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة، ‏وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".‏

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- عند الساعة 14:15 من بعد ظهر اليوم ‌‏الخميس: "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية مركز ‌‏قيادي مستحدث للعدو الاسرائيلي في مستعمرة نطوعة بقذائف المدفعية، وأصابوه إصابة مباشرة".‏

- عند الساعة 13:23 من بعد ظهر اليوم ‌‏الخميس: "استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية إحدى المنظومات الفنية المستحدثة التي تم تثبيتها مؤخرا في موقع ‏راميا بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها".‏

المصدر: RT