لبنان يطلب مساعدة قطر في إخراج مواطنات وعائلاتهن عبر معبر رفح

طلب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب مساعدة قطر في إخراج مواطنات وعائلاتهن عبر معبر رفح عالقين في غزة منذ بدء الحرب.

وقال بوحبيب بعد لقائه السفير القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني: "طلبنا المساعدة القطرية لإخراج نساء لبنانيات وعائلاتهن عبر معبر رفح، ما زالوا عالقين منذ بدء العدوان على غزة، بالرغم من كافة محاولاتنا السابقة لإيصالهم إلى بر الأمان".

كما جدد ترحيبه بـ"دور قطر البناء في مساعدة لبنان على الخروج من أزمته الرئاسية من خلال توافق لبناني داخلي بتشجيع ورعاية عربية-دولية".

المصدر: RT