ميقاتي: موافقة "حماس" على وقف إطلاق النار في غزة خطوة متقدمة

صرح رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بأن إعلان حركة "حماس" موافقتها على وقف إطلاق النار في غزة هو خطوة متقدمة نحو وقف الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني ومعالجة تداعياتها.

واعتبر ميقاتي أن حركة "حماس" خطت خطوة أساسية نحو الحل، استجابة للوساطات العديدة وفي مقدمها الوساطة القطرية والمصرية.

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وأكد على أنه "بات من المطلوب أكثر من أي وقت مضى ممارسة الضغوط الدولية على إسرائيل للقبول بمشروع الحل المقترح تمهيدا للانتقال إلى المعالجة الجذرية وأساسها إعطاء الفلسطينيين حقوقهم في أرضهم ودولتهم".

هذا، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تهاجم وتعمل في هذه الأثناء بشكل مباغت ضد أهداف لحماس في منطقة شرق رفح.

كما أصدر مجلس الحرب الإسرائيلي قرارا بالإجماع لاستمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس.

ويأتي القرار الذي أصدره مجلس الحرب الإسرائيلي بعد ساعات من إعلان حركة حماس أنها أبلغت الوسطاء القطري والمصري بموافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

إلى ذلك، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر أن حركة حماس وافقت على مقترح أحادي الجانب بشأن وقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أن "الورقة المصرية المعدلة التي وافقت عليها حماس تختلف عن التي صدقت عليها إسرائيل".

وفي المقابل أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن مصادر دبلوماسية إسرائيلية يوم الاثنين، أن المقترح الذي وافقت عليه حركة حماس يشبه المقترح الذي وافقت عليه إسرائيل.

المصدر:RT