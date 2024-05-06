"كتائب القسام" و"سرايا القدس" تستهدفان معا القوات الإسرائيلية في محور "نتساريم" (فيديو)

عرضت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مقطع فيديو لعملية استهداف القوات الإسرائيلية المتموضعة في محور "نتساريم" بصواريخ الـ "107" بالاشتراك مع "سرايا القدس".

ونشر الإعلام العسكري التابع لكتائب "القسام" مشاهد من "إطلاقها رشقات صاروخية، واستهداف القوات الإسرائيلية المتموضعة بمحور نتساريم بصواريخ مئة وسبعة بالاشتراك مع سرايا القدس".

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد قتلاه إلى 4 بالإضافة إلى 10 مصابين في القصف الذي طال أمس قاعدة عسكرية قرب كرم أبو سالم.

وفي وقت سابق أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مسؤوليتها عن قصف موقع "كرم أبو سالم" العسكري برشقة صاروخية.

إقرأ المزيد

المصدر: RT