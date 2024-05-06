 
مباشر

"مصر ترفض التعاون".. الإعلام العبري يكشف عن خطة لترحيل عدد من سكان غزة لأمريكا

أخبار العالم العربي

Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xhk3

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خطة أمريكية تعمل عليها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لنقل عدد من سكان غزة إلى الولايات المتحدة موضحة وجود عائق مصري يقف حائلا دون إتمام تلك الخطة.

إقرأ المزيد
الولايات المتحدة تدرس مسألة إعادة توطين فلسطينيين من قطاع غزة على أراضيها
الولايات المتحدة تدرس مسألة إعادة توطين فلسطينيين من قطاع غزة على أراضيها

وقال موقع "makorrishon" الإخباري الإسرائيلي، إن إدارة بايدن تعد خطة لاستقبال اللاجئين من غزة، ولكن فقط أولئك الذين لديهم أقارب في أمريكا.

وأشار إلى أن "نقطة الضعف في الخطة هي التعاون المطلوب من الجانب المصري بالإضافة إلى العدد غير الواضح للاجئين والانتقادات من اليمين الأمريكي لهذه الخطة".

ونقل الموقع العبري تقريرا لشبكة "سي بي إس نيوز"، قال إنه أثار ضجة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مفاده أن إدارة بايدن تدرس قبول لاجئين "لجوء دائم" من قطاع غزة لمن لديهم أقارب من الدرجة الأولى مواطنون أمريكيون أو مقيمون دائمون.

وأوضح الموقع أن المعلومات تم الحصول عليها من وثائق حكومية رسمية، وأنها لا زالت فكرة لم يتم تحديد تفاصيلها بشكل نهائي بعد.

 

المصدر: makorrishon

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا