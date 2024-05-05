الكويت.. حجز مواطنات ارتكبن أعمال عنف على متن طائرة قادمة من تايلاند

أمرت النيابة العامة الكويتية بحجز مواطنات لاتهامهن بارتكاب أعمال عنف على متن طائرة الخطوط الجوية الكويتية المتجهة من تايلاند إلى الكويت.

وذكرت النيابة أن السيدات افتعلن شجارا بينهن وقاومت اثنتان منهن ضابط حماية الطائرة، واعتدتا عليه بالسب كونهما بحالة غير طبيعية مما أدى إلى عودة الرحلة إلى مطار بانكوك الدولي حرصا على سلامة وأمن الطائرة وركابها.

واستجوبت النيابة العامة المتهمات وواجهتهن بالتهم المنسوبة إليهن، وأمرت بإحالة اثنتين منهن إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لفحصهما، وجار استكمال إجراءات التحقيق.

ولم يذكر البيان ما هي الحالة غير الطبيعية التي كن عليها المسافرات الكويتيات.

من جهتها، قالت شركة الخطوط الكويتية في بيان "إن التأخير كان نتيجة حادثة مؤسفة على متن الطائرة، حيث نشبت مشاجرة بين بعض الركاب في حالة غير طبيعية، مما أثار فوضى وأثار قلق المسافرين الآخرين".

وبينت أنه نتيجة لذلك، قرر قائد الطائرة العودة إلى مطار بانكوك التزاما بالإجراءات الأمنية لضمان سلامة الركاب والطائرة.

وأكدت الشركة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بكل حزم ضد المخالفين.

وشددت على أهمية التزام جميع الركاب بالإجراءات الأمنية والقوانين المعمول بها في الشركة وكذلك القوانين الدولية لضمان سلامة الجميع.

المصدر: RT