"دعوة صريحة للإلحاد".. تحذير أزهري من مركز "تكوين" في مصر يضم عددا من الباحثين والإعلاميين ـ صورة

حذر عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر علي محمد الأزهري، من مركز "تكوين" الذي تم تدشينه يوم السبت 4 مايو 2024.

وذكر العالم الأزهري عبر حسابه على منصة "فيسبوك": "تم تدشين ما يسمى بتكوين وضم هؤلاء الأشخاص الذين يشككون في السنة والعقيدة".

وأضاف: "ينبغي على مؤسسة الأزهر الشريف أن تنتبه لهذا المصاب الجلل وبخاصة أنني وجدت جمعا من طلاب الأزهر من الكليات العلمية والمستحدثة يجنحون لأقوال هذا الصنف".

وتابع قائلا: "الأزهر عليه واجب الوقت وينبغي على أرباب الكلمة فيه إعادة النظر في المناهج وبخاصة مناهج العقيدة والتيارات والشبهات المثارة حول الاعتقاد، وذلك حماية للطلاب الذين تحملنا أمانة توعيتهم وردهم عن الانحراف قدر الطاقة".

من جهته قال الدكتور أحمد مصطفى محرم عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة وعضو اللجنة الفقهية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرّف في تدوينة على "فيسبوك": "تم بالأمس تدشين مركز تكوين الفكر العربي للدعوة إلى الإلحاد صراحة، وللتشكيك والطعن في الثوابت الدينية الإسلامية، وبتمويل ضخم وإعلانات ممولة وبرامج ينفق عليها مبالغ لا حد لها".

هذا، وذكر موقع "القاهرة 24" المصري أن المركز يضم ستة أعضاء لمجلس أمناء المؤسسة وهم الإعلامي إبراهيم عيسى، الدكتور يوسف زيدان، الدكتورة ألفة يوسف، الدكتور فراس السواح، الدكتورة نايلة أبي نادر، الدكتور إسلام بحيري.

المصدر: RT + "القاهرة 24"