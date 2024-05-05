وزير الداخلية الجزائري يتفقد المناورة الدولية للحماية المدنية حول الزلزال الافتراضي

أشرف وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد اليوم، على تفقد مدى تقدم التمارين العملياتية المندرجة ضمن المناورة الوطنية الدولية للحماية المدنية بولاية البويرة حول الزلزال الافتراضي.

ورافق وزير الداخلية الجزائري كل من المدير العام للحماية المدنية والمدير العام للأمن الوطني، والمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية التونسية.

وسيشرف على عمل فرق الدعم والتدخل الأولي للولايات 42 المشاركة، كما سيتلقى شروحات بخصوص سير وتنسيق العمليات ومساهمة مختلف المنصات الرقمية التي تم ادراجها.

وسيقف الوزير على مستوى التنسيق العملياتي مع فريق الحماية المدنية التونسية في إطار التمارين الافتراضية المشتركة.

وتنظم المديرية العامة للحماية المدنية تمرينا دوليا من الحجم الكبير في الإسعافات والإنقاذ لمحاكاة حدوث زلزال افتراضي بولاية البويرة بمشاركة الحماية المدنية التونسية، تحت عنوان "سيسمكس البويرة" في الفترة الممتدة ما بين 02 إلى 06 مايو 2024.

وتتمثل الأهداف التي سطرها الخبراء والمنظمون لهذا الحدث، في تقييم زمن استجابة وسائل الحماية المدنية في حالة وقوع كارثة من الحجم الكبير، وتوحيد الأساليب والتقنيات العملياتية وكذا تقييم تنظيم العمليات عند استخدام عدد هائل من الوسائل إلى جانب هذا تقييم مستوى التنسيق العملياتي في حالة تفعيل الوضع الوطني والدولي.

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المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية