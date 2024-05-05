زعموا أنه صور في جامعة مصرية.. فيديو عزف وغناء ورقص يثير "جدلا افتراضيا" (فيديو)

أثار مقطع فيديو نسب لمجموعة من طالبات جامعة المنصورة المصرية وهن يرقصن على الأغاني "جدلا افتراضيا" ووصفت التعليقات ما حدث بـ"غير اللائق" مقارنة بما يحدث في الجامعات الأمريكية.

وانتشر الفيديو الذي زعم ناشروه أنه لمجموعة من طالبات جامعة المنصورة وهن يرقصن على أنغام "دي جي" وأغنية "مخصماك" بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمت مقارنته بما يحدث في الجامعات الأمريكية التي دخل طلابها وأعضاء هيئة التدريس بها في مظاهرات حاشدة واعتصامات دعما للقضية الفلسطينية.

وفي الواقع لا علاقة للفيديو بما زعم ناشروه ولا يمت بصلة لطالبات جامعة المنصورة، فهو في الحقيقة وثق حفلة خاصة لإحدى الشركات الأجنبية بمدينة نصر المصرية بمناسبة مرور 25 عاما على نشاطها في البلاد.

وفي السياق، قالت صحيفة "الشروق" المصرية إن مصادر بجامعة المنصورة أوضحت أن هذا الحفل لم يتم إحياؤه بالجامعة وأن شكل المكان والمباني لا يتطابق إطلاقا مع أي مبان موجودة داخل الحرم الجامعي.

وذكرت الصحيفة أن العازفة التي ظهرت في الفيديو هي عازفة آلة الساكسفون رحمة حسن، مشيرة إلى أن الأخيرة نشرت المقطع على قناتها بمنصة يوتيوب بتاريخ 17 مارس 2024 وعلقت قائلة "الجو ده والناس دي والفرحة دي.. هي اللي بتخليني أحب شغلي أكتر".

وأفادت رحمة حسن بأن الفيديو صوّر في مدينة نصر.

وبينت الصحيفة المصرية أن المبنى الظاهر في الصورة وبعض علاماته المميزة تؤكد أنه مقر شركة ألمانية كبرى تعمل في مجال صناعة كابلات وضفائر السيارات.

وأشارت إلى أنه ومن خلال تتبع التعليقات توضح أن الحفل تم تنظيمه للترفيه عن العاملات بالمصنع ولا علاقة له بجامعة المنصورة أو أي جامعة مصرية أخرى.

المصدر: RT + صحيفة "الشروق" المصرية