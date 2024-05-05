الحكومة المصرية تكشف موعد عودة تخفيف أحمال الكهرباء

صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، بأنه تم وقف تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء عن الكنائس خلال الأعياد.

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وأشار الحمصاني إلى أنه من المقرر أن تستأنف الحكومة خطتها بعودة انقطاع الكهرباء من جديد اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، بعد انتهاء الأجواء الاحتفالية للمصريين والأقباط في عيد القيامة المجيد، واللذان يوافقان يومي الأحد والاثنين من الأسبوع الجاري.

يذكر أن وزارة الكهرباء بدأت في تطبيق جداول تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء بعد انتهاء الفترة التي حددها مجلس الوزراء لوقف العمل بها خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك.

وطلبت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من المواطنين الاتصال على الخط الساخن للوزارة إذا زادت مدة انقطاع الكهرباء عن ساعتين متواصلتين، أو إذا كان هناك انقطاع للكهرباء خارج المدة المحددة التي وضعها مجلس الوزراء لتخفيف الأحمال.

المصدر: RT