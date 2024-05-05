مطبوعة عليها يد النبي محمد.. جدل على مواقع التواصل بشأن وثيقة تزعم تعهد النبي بحماية المسيحيين (صور)

انتشرت على مواقع التواصل، وثيقة قيل إنها مستخرجة من دير كنيسة جبل سيناء وهي عبارة عن رسالة من النبي محمد بتاريخ 620 م إلى الكنيسة يتعهد فيها بحماية المسلمين للمسيحيين ورعايتهم.

وزعمت البوستات المنتشرة أنه "تم الاحتفاظ بالمخطوطة في خزانة المملكة في القسطنطينية، وتظهر الوثيقة طبعة يد النبي محمد على الرسالة للتوثيق".

والوثيقة، التي عاهد فيها رسول الله، المسيحيين على حمايتهم، كتبت في مسجد النبي سنة 628- 629 م (السنة السابعة للهجرة) وشهدت بهذا العهد مجموعة من الصحابة.

وثيقة مستخرجة من دير كنيسة جبل سيناء وهي عبارة عن رسالة من رسول الله محمد " ص " بتاريخ ٦٢٠ م إلى الكنيسة يتعهد فيها بحماية المسلمين للمسيحيين ورعايتهم وضمان حرية العبادة.



واحتفظ بالمخطوطة في خزانة المملكة في القسطنطينية.



وتظهر الوثيقة طبعة يد النبي محمـد "ص" على الرسالة… pic.twitter.com/nJ4KOp7A6Q — Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗 (@GermanosPeter) May 4, 2024

وجاء في نص الوثيقة ما يلي: "بسم الله الرحمن الرحيم.. هذا كتاب كتبه محمد بن عبد الله إلى كافة الناس أجمعين بشيرا ونذيرا ومؤتمنا على وديعة الله في خلقه لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما كتبه لأهل ملته ولجميع من ينتحل دين النصرانية من مشارق الأرض ومغاربها قريبها وبعيدها فصيحها وعجميها معروفها ومجهولها كتابا جعله لهم عهدا فمن نكث العهد الذي فيه وخالفه إلى غيره وتعدى ما أمره كان لعهد الله ناكثا ولميثاقه ناقضا وبدينه مستهزئا وللّعنة مستوجبا سلطانا كان أو غيره من المسلمين المؤمنين".

وأضافت الوثيقة: "لا يغير أسقف من أسقفيته ولا راهب من رهبانيته ولا حبيس من صومعته ولا سايح من سياحته ولا يهدم بيت من بيوت كنائسهم وبيعهم ولا يدخل شيء من بناء كنايسهم فى بناء مسجد ولا في منازل المسلمين فمن فعل شيء من ذلك فقد نكث عهد الله وخالف رسوله ولا يحمل على الرهبان والأساقفة ولا من يتعبد جزية ولا غرامة وأنا أحفظ ذمتهم أين ما كانوا من بر أو بحر فى المشرق والمغرب والشمال والجنوب وهم في ذمتي وميثاقي وأماني من كل مكروه، ولا يجادلوا إلا بالتي هي أحسن ويحفظ (ويخفض) لهم جناح الرحمة ويكف عنهم أذى المكروه حيث ما كانوا وحيث ما حلوا ويعاونوا على مرمة بيعهم وصوامعهم ويكون ذلك معونة لهم على دينهم وفعالهم بالعهد".

Legion-Media

وجاءت التعليقات على الوثيقة برفضها والتأكيد على أنها "غير حقيقية ومزيفة"، حيث كتب أحد المتابعين أن "الوثيقة مزورة وغير صحيحة، ولا توجد أي وثيقة بخط محمد وصلتنا، حتى القرآن الذي من المفروض أنه كتب في عهد محمد على يد كتبته لا نجد أي نسخة خطية أصلية منه".

المصدر: "RT"