الأرصاد السعودية تحذر من الأمطار الرعدية والأتربة المثارة في بعض مناطق المملكة (فيديو)
كشف المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية عن توقعاته باستمرار هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والغبار في بعض مناطق نجران وجازان وعسير، وحول الرياض.
ونبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحا نشطة وتدنيا في مدى الرؤية الأفقية، في منطق العلا والعيص وخيبر، وأشار إلى أن حركة الأتربة المثارة على المدينة المنورة قد تستمر حتى 6 مساء من اليوم الأحد.
حتى الـ 6 مساءً .. تنبيه من أتربة مثارة على #المدينة_المنورةhttps://t.co/o45fAeR8YW#صراحةpic.twitter.com/kXMDl0eauS— السعودية الإخبارية (@ksanwe) April 23, 2024
وأشارت صحيفة "سبق" إلى أن المستنقعات المليئة بالمياه الراكدة حولت "حي النور" الواقع غرب مدينة الدمام المجاور لضاحية الملك فهد، إلى بؤرة خصبة لتجمع الحشرات وخاصة البعوض والأوساخ ونمو بعض النباتات، ومنطقة خطرة على الأطفال والمباني حيث إنها تعمل على تآكل الحديد.
#شاهد_الآن— شاهد الآن (@shahdnow) May 5, 2024
المستنقعات وتجمعات المياه تحاصر المباني في حي النور بالدمام وتشكل خطرًا على ساكنيها -
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ولفت السكان إلى أن معظم الأراضي الواقعة في حي النور هي عبارة عن مستنقعات أو تتحول إلى مستنقعات، مشيرين إلى أن المعاناة تستمر مع هطول الأمطار.
المستنقعات وتجمعات المياه تحاصر المباني في حي النور بالدمام وتشكل خطرًا على ساكنيها https://t.co/qI6AOHmVUwpic.twitter.com/2MpxZALb8H— أخبار السعودية (@KSANews) May 5, 2024
كما أشار التقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
#الافلاج#امطار_الخير— أبو عبدالعزيز (@ffaaf3000) May 4, 2024
اليوم السبت 25 شوال 1445 هـ #الأفلاج#الرياض_الآن#السعوديةpic.twitter.com/ytGqvZ4yUW
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
#فيديو| #أمطار_غزيرة على الأفلاج جنوب #الرياض— صحيفة المناطق السعودية (@AlMnatiq) May 4, 2024
تصوير: راشد العرفج pic.twitter.com/GTtuaGxs2h
يذكر أن الحالة الجوية الماطرة تستمر في السعودية حيث أمرت السلطات المحلية الأسبوع الماضي بإغلاق المدارس في عدة مناطق في المملكة بعد أن غمرت مياه السيول عددا كبيرا من الطرق.
أمطار غزيرة بالأفلاج قبل قليل🌧️🌧️pic.twitter.com/MGU5CH7Fld— السعودية (@KSA) May 4, 2024
وحذر المركز الوطني السعودي من "أمطار غزيرة تصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية" في هذه المناطق.
المصدر: عكاظ + سبق