الأرصاد السعودية تحذر من الأمطار الرعدية والأتربة المثارة في بعض مناطق المملكة (فيديو)

كشف المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية عن توقعاته باستمرار هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والغبار في بعض مناطق نجران وجازان وعسير، وحول الرياض.

ونبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحا نشطة وتدنيا في مدى الرؤية الأفقية، في منطق العلا والعيص وخيبر، وأشار إلى أن حركة الأتربة المثارة على المدينة المنورة قد تستمر حتى 6 مساء من اليوم الأحد.

وأشارت صحيفة "سبق" إلى أن المستنقعات المليئة بالمياه الراكدة حولت "حي النور" الواقع غرب مدينة الدمام المجاور لضاحية الملك فهد، إلى بؤرة خصبة لتجمع الحشرات وخاصة البعوض والأوساخ ونمو بعض النباتات، ومنطقة خطرة على الأطفال والمباني حيث إنها تعمل على تآكل الحديد.

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المستنقعات وتجمعات المياه تحاصر المباني في حي النور بالدمام وتشكل خطرًا على ساكنيها -

https://t.co/WWPGP0CGekpic.twitter.com/YHMNhDfEhg — شاهد الآن (@shahdnow) May 5, 2024

ولفت السكان إلى أن معظم الأراضي الواقعة في حي النور هي عبارة عن مستنقعات أو تتحول إلى مستنقعات، مشيرين إلى أن المعاناة تستمر مع هطول الأمطار.

المستنقعات وتجمعات المياه تحاصر المباني في حي النور بالدمام وتشكل خطرًا على ساكنيها https://t.co/qI6AOHmVUwpic.twitter.com/2MpxZALb8H — أخبار السعودية (@KSANews) May 5, 2024

كما أشار التقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

يذكر أن الحالة الجوية الماطرة تستمر في السعودية حيث أمرت السلطات المحلية الأسبوع الماضي بإغلاق المدارس في عدة مناطق في المملكة بعد أن غمرت مياه السيول عددا كبيرا من الطرق.

أمطار غزيرة بالأفلاج قبل قليل🌧️🌧️pic.twitter.com/MGU5CH7Fld — السعودية (@KSA) May 4, 2024

وحذر المركز الوطني السعودي من "أمطار غزيرة تصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية" في هذه المناطق.

المصدر: عكاظ + سبق