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تونس.. وزارة الداخلية تخلي مقر المركب الشبابي بالمرسى بعد التحوز عليه منذ 2017 (فيديو)

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تونس.. وزارة الداخلية تخلي مقر المركب الشبابي بالمرسى بعد التحوز عليه منذ 2017 (فيديو)
RT
تونس.. وزارة الداخلية تخلي مقر المركب الشبابي بالمرسى بعد التحوز عليه منذ 2017
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية يوم السبت أن الوحدات الأمنية قامت فجر السبت بإخلاء مقر المركب الشبابي بالمرسى بتونس العاصمة والذي تم اقتحامه والتحوّز على كامل غرفه منذ 2017.

وذكرت أن العملية تمت بإشراف إقليم الأمن الوطني بقرطاج وبالتنسيق التام مع النيابة العمومية بتونس والهلال الأحمر التونسي.

وأفادت الوزارة بأن هذه العملية تتنزل في إطار استرجاع المرافق والمؤسسات العمومية المخصصة لفائدة الشبان والمواطنين التونسيين.

وأوضحت في بيانها أن مصالح بلدية المرسى باشرت عمليات التنظيف ورفع الفضلات وإعادة تهيئة المبنى المذكور.

وأكدت الداخلية أن مختلف هياكلها ستواصل التصدي لمختلف المظاهر المخلة بالأمن العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على السكينة العامة وفرض احترام القانُون والنظام العام.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو وثق عملية إخلاء مقر المركب الشبابي بالمرسى.

المصدر: RT

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