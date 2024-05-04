بن فرحان: السعودية تجدد مطالبها بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن المملكة تجدد مطالبها بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، وتشدد على توفير ممرات إنسانية آمنة لإنهاء معاناة الفلسطينيين.

ووصل بن فرحان اليوم السبت، إلى بنغول عاصمة جمهورية غامبيا، وذلك لترؤس وفد المملكة المشارك في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي تحت شعار "تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة"، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

فيديو | وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان يصل إلى جامبيا لترؤس وفد المملكة في مؤتمر القمة الإسلامي#الإخباريةpic.twitter.com/UB8yLXubQx — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 4, 2024

The 15th Session of the Islamic Summit Conference in Banjul, Republic of The Gambia - 4 May 2024. Theme: "Enhancing Unity and Solidarity through Dialogue for Sustainable Development" #OICBanjulSummithttps://t.co/W8OGFcmhjx — OIC (@OIC_OCI) May 4, 2024

ويبحث بن فرحان مع قادة الدول وممثلي دول منظمة التعاون الإسلامي العديد من الموضوعات التي تهم الدول الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتطورات في قطاع غزة ومحيطها.

كما سيقوم بتسليم رئاسة القمة لدورتها الحالية الخامسة عشرة إلى جمهورية جامبيا بعد رئاسة المملكة للدورة الرابعة عشرة.

المصدر: RT