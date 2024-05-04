القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا وتهدم منزلا في بلدة دير الغصون شمال طولكرم  

قتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية التي اقتحمت ليلة السبت بلدة دير الغصون في طولكرم بالضفة الغربية، حيث حاصرت منزلا لأكثر من 4 ساعات ثم هدمته.

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وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن جرافات تابعة للقوات الإسرائيلية هدمت فجرا، منزلا في الحي الشرقي من بلدة دير الغصون، شمال طولكرم، بعد أربع ساعات من الحصار المشدد عليه، وجرفت المنطقة وبعض الطرق المحيطة به، كما دمرت عددا من سيارات المواطنين والبنية التحتية في الطرقات المحاذية له.

وكانت قوة إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى بلدة دير الغصون وحاصرت المنزل، قبل الدفع بتعزيرات عسكرية كبيرة ترافقها جرافات ضخمة.

وفرضت القوات طوقا مشددا في محيط المنزل، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات المرتفعة في المكان، قبل أن تستهدف المنزل المحاصر بوابل من الرصاص وقذائف "الإنيرجا"، الأمر الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في المكان.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فقد ادعت القوات الاسرائيلية أن شبانا تحصنوا في المنزل، تتهمهم بتنفيذ عملية إطلاق نار في نوفمبر الماضي، عند مدخل قرية بيت ليد شرق طولكرم، أدت إلى مقتل مستوطن.

وبينما أظهرت المقاطع المصورة، حجم الدمار الذي أحدثته الجرافات الإسرائيلية في بلدة دير الغصون شمال طولكرم، واصلت القوات تمشيط منطقة المنزل المحاصر في البلدة بعد هدمه، وأفادت وكالة "شهاب" الفلسطينية بانتشال جثة فلسطيني من محيط المنزل.

المصدر: RT + وفا+ شهاب