ميرفت التلاوي: مبارك كان يضع العراقيل أمام تنمية سيناء (فيديو)

تداول نشطاء تصريح وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية المصرية السابقة ميرفت التلاوي، تدين فيه الرئيس المصري الراحل حسني مبارك بعرقلة مشروع تنمية سيناء.

وأكدت ميرفت التلاوي خلال لقاء قديم مع الإعلامية هالة سرحان، أن مبارك كان يضع العراقيل أمام كل محاولات التنمية في سيناء.

وأضافت: "لو أردنا محاكمة أي شخص في النظام السابق سيحاكم بسبب خطة بناء سيناء".

وتساءلت التلاوي عن سبب عدم تنفيذ خطة بناء سيناء التي كانت في يديها عام 1994 وأقنعت بها اليابانيين، مشيرة إلى أنه يجب محاكمة من أوقف تنفيذ هذا المخطط والتي قد تصل لتهمة الخيانة العظمي.

وأشارت ميرفت التلاوي في تصريحاتها إلى أن "ما خرج من مصر من أموال إلى سويسرا وغيرها ذهبت وانقضى الأمر"، مضيفة "عمرها ما هترجع".

المصدر: "القاهرة 24"