رسالة هامة من الداخلية المصرية للأجانب الموجودين بالبلاد

طالبت وزارة الداخلية المصرية في رسالة هامة كل الأجانب المقيمين في البلاد بسرعة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتجديد إقامتهم وتقنين أوضاعهم قبل آخر يونيو.

وأهابت الدولة المصرية وأجهزتها المعنية بكافة الأجانب المقيمين على أراضيها بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.

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كما طالبت من الأجانب المعفيين من رسوم الإقامة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء والمقرر إنتهاء العمل به بتاريخ 30 يونيو 2024.

وبمناسبة منح رئيس مجلس الوزراء مهلة للأجانب المقيمين بالبلاد لتقنين أوضاعهم وتجديد إقامتهم لضمان إستمرار إستفادتهم من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم، فإن الدولة المصرية تهيب بكافة ضيوفها الأجانب وخاصة هؤلاء المعفيين من سداد رسوم الإقامة بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي وذلك في موعد غايته 30 يونيو 2024.

وأوضحت السلطات المصرية أن ذلك يأتي انطلاقا من حرص الدولة على إستمرار إستفادة ضيوفها المقيمين.

المصدر: "صدى البلد"