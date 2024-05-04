حسين هريدي: نتنياهو يراهن على عودة ترامب إلى البيت الأبيض

قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق حسين هريدي إن رئيس وزراء إسرائيل بينامين نتنياهو ينتظر الانتخابات الرئاسية الأمريكية ويراهن على عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وأضاف حسين هريدي خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز": "من وجهة إسرائيل فهي لا تريد أن تتعهد الآن أو تضمن للولايات المتحدة وقف إطلاق نار دائم، وحتى الولايات المتحدة لا تميل إلى فكرة وقف إطلاق النار الآن، ونتنياهو يلعب ورقة الوقت على الأقل حتى نوفمبر القادم"، وفق ما نقله موقع "صدى البلد" المصري.

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وأشار هريدي إلى أن يوم 5 نوفمبر القادم ستجرى الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة وسيتغير أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، وبالتالي رئيس الوزارء الإسرائيلي يراهن على الوقت لأن هناك فرصة لعودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلي البيت الأبيض خاصة أنه أقرب له بشكل كبير.

وتابع قائلا: "لا ننكر أن إسرائيل حققت في عهد ترامب أغلب أهدافها الاستراتيجية حتى أن إدارة الرئيس السابق اعترفت بحق إسرائيل في الوصول إلى غور نهر الأردن واعترفت أمريكا أيضا بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان كما نقلت السفارة الأمريكية إلى القدس".

وتحدث مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق في السياق عن خطة السلام التي طرحت في 2020 والمعروفة بـ"صفقة القرن" والتي وضعها نتنياهو وسفيره بواشنطن في ذلك الوقت رون ديرمر والذي يشغل الآن منصب وزير الشؤون الإستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية، علما أنها نفذت في عهد ترامب.

وتابع قائلا: "في حالة عودة ترامب في 5 نوفمبر فإن هذه الخطة سوف تنفذ على الأرض والتي سميت في ذلك الوقت بـ"السلام الاقتصادي".

وصرح حسين هريدي بأن المشهد الحالي للعدوان على غزة سيستمر حال نجاح ترامب في الانتخابات الرئاسية.

وأفاد بأن الأهداف الأمريكية والإسرائيلية متطابقة سياسيا وعسكريا.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد شكك بإمكانية نجاح تطبيق حل الدولتين، لأن ذلك سيكون صعبا للغاية في ظل الظروف الحالية.

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ولفت ترامب في مقابلة مع صحيفة "التايم": إلى أنه توصل إلى الاعتقاد السائد الآن في إسرائيل بأن قيام دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب في سلام أمر بات غير مرجح بشكل متزايد".

وأضاف: "لقد مر وقت عندما اعتقدت أن حل الدولتين يمكن أن ينجح.. الآن أعتقد أن حل الدولتين سيكون صعبا للغاية".

ومع ذلك، وبحسب الصحيفة فحتى دعمه لإسرائيل ليس مطلقا، حيث انتقد ترامب أسلوب تعامل إسرائيل مع حربها ضد حماس التي أسفرت عن مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني في غزة.

ولدى سؤواله عما إذا كان سيفكر في حجب المساعدات العسكرية الأمريكية عن إسرائيل لدفعها نحو إنهاء الحرب، لم يجب بنعم لكنه لا يستبعد ذلك أيضا، ملقيا باللوم على نتنياهو لفشله في منع هجوم 7 أكتوبر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية