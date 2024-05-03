اشتباكات مع القوات الإسرائيلية شمال طولكرم وقصف منزل في دير الغصون (فيديو)
RT
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قالت مراسلة RT فجر يوم السبت إن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة دير الغصون شمال طولكرم شمالي الضفة الغربية.
وأضافت المراسلة أن القوات الإسرائيلية حاصرت أحد المنازل ودفعت بتعزيزات إضافية.
وأكدت أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين القوات الإسرائيلية وعناصر مسلحة.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية أطلقت قذائف "أنيرجا" باتجاه المنزل المحاصر وطلبت عبر مكبرات الصوت بتسليم شبان أنفسهم.
ووثقت مقاطع فيديو عملية اقتحام الجيش الإسرائيلي لبلدة دير الغصون، كما وثقت أصوات رصاص الاشتباكات.
المصدر: RT