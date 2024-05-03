مصر.. القضاء يحدد موعد الاستئناف في قضية فنانة سورية شهيرة بعد صدور حكم بحبسها 3 سنوات

تستكمل محكمة جنح مستأنف أكتوبر في مصر يوم الأربعاء 8 مايو 2024 استئناف الفنانة السورية نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد.

وقضت محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي في وقت سابق برفض معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات وتأييد حكم أول درجة.

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وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها "أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه".

وتشير الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجني عليها من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكي مورخ في 30 يناير 2023 لصالح المجني عليها بالمبلغ المشار إليه، وتبين أنه لا يقابله رصيد قائم وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.

وقدم دفاع المجني عليها سندا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بالتاريخ ذاته يتضمن أمرا من المتهم إلى البنك بأن يدفع إلى المجني عليها المبلغ ومذيل بتوقيعها وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.

وقد قضت المحكمة بجلسة 26 يونيو 2023 غيابيا بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا.

المصدر: "صدى البلد"