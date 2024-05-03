مكتب الإعلام الحكومي بغزة ينشر تحديثا لحصيلة الحرب: 3070 مجزرة و34622 قتيلا

نشر مكتب الإعلام الحكومي اليوم الجمعة تحديثا إحصائيا للحرب في قطاع غزة لليوم (210)، وتضمن بيانات صادمة، حيث اتهم إسرائيل بارتكاب 3070 مجزرة، وقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني.

فيما يلي حصيلة الحرب في يومها 210 كما أوردها المكتب الإعلامي بغزة:

ـــ (210) أيام على حرب الإبادة الجماعية.

ـــ (3070) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.

ـــ (44,622) شهيدا ومفقودا.

ـــ (10,000) مفقود.

ـــ (34,622) شهيدا ممن وصلوا إلى المستشفيات.

ـــ (14,944) شهيدا من الأطفال.

ـــ (30) استشهدوا نتيجة المجاعة.

ـــ (9,849) شهيدة من النساء.

ـــ (492) شهيدا من الطواقم الطبية.

ـــ (68) شهيدا من الدفاع المدني.

ـــ (141) شهيدا من الصحفيين.

ـــ (6) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.

ـــ (471) شهيدا تم انتشالهم من 6 مقابر جماعية داخل المستشفيات.

ـــ (77,867) جريحا ومصابا.

ـــ (72%) من الضحايا هم من الأطفال والنساء.

ـــ (17,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

ـــ (11,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج لإجراء عمليات.

ـــ (10,000) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.

ـــ (1,095,000) مصاب بأمراض معدية نتيجة النزوح.

ـــ (20,000) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح.

ـــ (60,000) سيدة حامل معرضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.

ـــ (350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع إدخال الأدوية.

ـــ (5,000) معتقل من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية.

ـــ (310) حالات اعتقال من الكوادر الصحية.

ـــ (20) حالة اعتقال صحفيين ممن عرفت أسماؤهم.

ـــ (2) مليون نازح في قطاع غزة.

ـــ (184) مقرا حكوميا دمرها الاحتلال.

ـــ (103) مدارس وجامعات دمرها الاحتلال بشكل كلي.

ـــ (311) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

ـــ (243) مسجدا دمرها الاحتلال بشكل كلي.

ـــ (321) مسجدا دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

ـــ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.

ـــ (86,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كليا.

ـــ (294,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئيا.

ـــ (75,000) طن متفجرات ألقاها الاحتلال على قطاع غزة.

ـــ (32) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.

ـــ (53) مركزا صحيا أخرجه الاحتلال عن الخدمة.

ـــ (160) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.

ـــ (126) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال.

ـــ (206) مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال.

ـــ (33) مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة على قطاع غزة.

المصدر: RT