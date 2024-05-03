مراسلنا: مقتل 7 فلسطينيين من عائلة واحدة بقصف إسرائيلي شمال مدينة رفح

أفاد مراسلنا اليوم الجمعة، بمقتل 7 فلسطينيين من عائلة واحدة بقصف إسرائيلي استهدف منزلهم بمحيط مسجد جعفر الطيار شمال مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

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وقال مراسلنا إن القتلى هم: هيام سعد أحمد زعرب (شاهين) 41 عاما، يوسف علاء عبدالقادر شاهين 18 عاما، يامن علاء عبد القادر شاهين 16 عاما، الطفل يزن علاء عبدالقادر شاهين 14 عاما، الطفلة بسملة علاء عبدالقادر شاهين 13 عاما، الطفل ياسين علاء عبدالقادر شاهين 10 أعوام، الطفلة بيسان علاء عبدالقادر شاهين 7 أعوام.

يأتي ذلك، فيما يتخوف سكان رفح من عملية إسرائيلية مرتقبة في المدينة المكتظة.

وشمال القطاع، أفاد مراسلنا اليوم بأن قصفا مدفعيا استهدف حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وكانت المدفعية الإسرائيلية استهدفت ليلا شرق منطقة جحر الديك، وشنت غارة على منزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

المصدر: RT