مستوطنون يهاجمون بلدة جنوب نابلس والقوات الإسرائيلية تشن حملة مداهمات واعتقالات

اقتحم المستوطنون صباح اليوم الجمعة، بلدة بيتا جنوب نابلس، فيما شنت القوات الإسرائيلية حملة مداهمات واعتقالات في مختلف قرى وبلدات الضفة الغربية.

إقرأ المزيد

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا، بحماية القوات الإسرائيلية، قمة جبل العرمة الواقع بين بلدتي بيتا وعقربا جنوب نابلس.

ودوت صفارات الانذار في البلدة تحسبا لهجوم المستوطنين على المواطنين ومنازلهم، فيما دعت مساجد بلدة بيتا إلى التصدي للمستوطنين.

إلى ذلك، اعتقلت القوات الإسرائيلية صباح اليوم، الفلسطينيين عيد الدردوك، ومحمد العقروق من مدينة نابلس، واقتحمت قرى عدة في المحافظة.

وقالت مصادر إن عددا من الآليات الإسرائيلية اقتحمت أحياء عدة من المدينة، وداهمت منازل في أحياء شارع 24، والتعاون وقامت بتفتيشها، كما اقتحمت القوات فجرا، قرى: سالم، شرق نابلس، وكفر قليل، ومادما، ويتما، وبيتا، وعصيرة القبلية جنوبا، وتل جنوب غرب نابلس، وبيت امرين غربا، وبرقة وسبسطية شمال غرب نابلس، وفتشت بعض المنازل فيها، ودارت مواجهات في بعض القرى فيما لم يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

وفي جبع جنوب جنين، اقتحمت قوة إسرائيلية خاصة البلدة وحاصرت أحد المنازل، وقد اندلعت مواجهات في البلدة ما دفع القوات الإسرائيلية إلى استقدام مزيد من التعزيزات.

وعند الطريق المؤدي إلى مدينة رام الله، أصيب فلسطيني جراء اعتداء المستوطنين على مركبات المواطنين.

كذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة حلحول في الخليل وبلدة بيت أمر شمال الخليل.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية