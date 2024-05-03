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مأساة "ريان المنيا" تتكرر.. مصرع شاب وعمه إثر سقوطهما في بئر بمحافظة قنا المصرية

أخبار العالم العربي

مأساة
Gettyimages.ru
بئر - صورة تعبيرية -
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لقي شاب وعمه مصرعهما إثر سقوطهما في بئر ماكينة ري زراعية خلال عملهما في الأرض داخل قرية الكلالسة مركز قوص جنوب محافظة قنا بمصر

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وفي التفاصيل، تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا مفاده مصرع شخص وابن شقيقه إثر سقوطهما داخل بئر ماكينة ري زراعية.

وبعد الفحص تبين مصرع "ب. ع. م." (64 عاما) و"ي. ع. ع." (28 عاما) إثر سقوطهما خلال حفر بئر ماكينة ري زراعية في قرية الكلالسة مركز قوص.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي ووضعت تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر وجار التحقيق في الواقعة من قبل رجال المباحث لكشف ملابسات الواقعة.

وتأتي الواقعة بعد أيام من حادثة سقوط شاب من المنيا في بئر عمقها 23 مترا وهي الواقعة التي أطلق عليها إعلاميا "ريان المنيا" حيث تم انتشال جثمان الشاب بعد مرور 6 أيام من البحث.

المصدر: موقع "فيتو" المصري

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