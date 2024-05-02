الأمن المصري يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على هيكل عظمي شمال محافظة الجيزة

أثار هيكل عظمي تم العثور عليه داخل قطعة أرض في منطقة الوراق شمال محافظة الجيزة بمصر رعبا وهلعا بين السكان، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لكشف تفاصيل الحادثة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بمصر، جهودها لكشف تفاصيل العثور على هيكل عظمي مشوه المعالم، داخل أرض زراعية بالوراق.

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وتلقى مدير مباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على هيكل عظمي داخل قطعة أرض زراعية في منطقة الوراق شمال محافظة الجيزة، حيث انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وعثر على هيكل عظمي مشوه المعالم، دون التوصل لهوية الشخص، لتفرض الشرطة طوقا أمنيا بمسرح الواقعة.

وكانت البداية ببلاغ من الأهالي يفيد عثورهم على جثة بأرض زراعية، عبارة عن هيكل عظمي، وعلى الفور تم عرض البلاغ على مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، لكشف غموض الحادث وكشف ملابساته وتم إخطار النيابة العامة للمعاينة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية