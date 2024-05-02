مصر.. اختراق صفحة "اتحاد طلاب جامعة جنوب الوادي" على فيسبوك ونشر صور مخلة

تعرضت صفحة "اتحاد طلاب جامعة جنوب الوادي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للاختراق كما تم نشر فيديوهات مخلة على خاصية "الستوري".

ولم يتمكن المشرفون على الصفحة التي يتابعها أكثر من 55 ألف شخص، من استرجاعها حتى الآن.

وسبق أن كشف الدكتور رمضان محمد رمضان مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتقييم والامتحانات ومدير المركز القومي للامتحانات، أنه تم اختراق حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خلال الساعات الماضية.

وقال مساعد وزير التربية والتعليم في تصريح لـ"القاهرة 24" إن الحساب الرسمي الخاص به يرسل رسائل من ماسنجر للأشخاص لطلب تحويل مبالغ مالية.

وأفاد رمضان محمد رمضان بأنه سيحاول خلال الساعات القادمة استرجاع حسابه، داعيا إلى عدم التعامل مع الحساب لحين استعادته.

المصدر: "القاهرة 24"