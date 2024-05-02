هطول أمطار غزيرة شمال شرق سوريا (فيديو)

شهدت مناطق شمال شرق سوريا ومحافظات أخرى خلال الـ24 ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة تسببت بأضرار في المحاصيل الزراعية.

وحذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية من النشاط الكبير في سرعة الرياح خلال يومي الجمعة والسبت خاصة في المناطق الساحلية والوسطى والجنوبية، ومن المتوقع أن تتجاوز 85 كم/سا يوم السبت في المرتفعات الساحلية والوسطى والمناطق الجنوبية الشرقية.

وتوقعت أن تميل درجات الحرارة غدا للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، والجو غائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطول زخات من المطر في المنطقة الشمالية الغربية والساحلية والجزيرة وأجزاء من المنطقة الجنوبية والشرقية، وتكون غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد أحيانا، وخاصة فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية والجزيرة.

المصدر: RT+ وكالات