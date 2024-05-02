الداخلية المصرية تنفي ما تم تداوله حول اختطاف طفل وتعذيبه داخل قسم شرطة بالقاهرة

نفى مصدر أمني مصري صحة ما تم تداوله بأحد القنوات التابعة لـ "جماعة الإخوان" حول اختطاف طفل وتعرضه للتعذيب بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة.

وأوضح المصدر أن "ذلك يأتي في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية لتزييف الحقائق ونشر الأكاذيب المختلقة لمحاولة إثارة البلبلة".

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بأحد القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية حول إختطاف طفل وتعرضه للتعذيب بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة.. وأكد المصدر أن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية لتزييف الحقائق ونشر الأكاذيب المختلقة لمحاولة إثارة البلبلة. pic.twitter.com/MSEGzyBNC1 — وزارة الداخلية (@moiegy) May 2, 2024

هذا ونفى مصدر أمني في وقت سابق، جملة وتفصيلا صحة ما تم تداوله حول "وجود انتهاكات بسجن القناطر".

كما أشار المصدر إلى أن "سجن القناطر تم إلغاؤه ولا يوجد به نزلاء أو نزيلات".

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المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية