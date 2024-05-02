توقيف 3 مشتبه فيهم بقتل شخص بمنزله وسرقته جنوب شرق الجزائر

تمكنت المصالح الأمنية بولاية الوادي جنوب شرق الجزائر، من توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم في قضية وفاة مشكوك فيها لأحد الأشخاص داخل مسكنه بأحد أحياء المدينة.

وأعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة الوادي، عن تفاصيل وفاة مشكوك فيها لأحد الأشخاص داخل مسكن بأحد أحياء بلدية الوادي.

وأوضحت في بيان أنه "في صباح يوم2024/04/30 تلقت مصالح الضبطية القضائية بأمن ولاية الوادي، بلاغا عن وفاة مشكوك فيها لأحد الأشخاص داخل مسكن بحي السعادة بلدية الوادي".

وأضاف البيان: "على الفور تم إخطار وكيل الجمهورية بالواقعة وانتقل رفقة مصالح الأمن والطبيب الشرعي إلى ذلك المسكن، وتبين من المعاينات الأولية وجود جثة لشخص بالغ من جنس ذكر كان مكبل الرجلين واحدى اليدين، وعليه أمر وكيل الجمهورية بتشريح الجثة لتحديد أسباب الوفاة وفتح تحقيق ابتدائي معمق في الوقائع".

هذا وتم "تحديد هوية ثلاثة مشتبه فيهم، وتم توقيف اثنين منهم بولاية سوق أهراس ومشتبه فيه بولاية ورقلة، كما تم استرجاع مركبة تم سرقتها من الضحية بعد التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية ونيابات الجمهورية".

وأكد البيان أنه "سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة فور انتهاء التحقيق الابتدائي".

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المصدر: وسائل إعلام جزائرية