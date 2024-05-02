مستوطنون يهاجمون تجمع "عرب المليحات" في الضفة الغربية (فيديو)

هاجم مستوطنون إسرائيليون اليوم الخميس، تجمع "عرب المليحات" البدوي شمال غرب مدينة أريحا الواقعة في الضفة الغربية.

وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في تصريح اليوم الخميس، إن "نحو 15 مستعمرا هاجموا تجمع عرب المليحات، وأطلقوا مواشيهم في أراضي المواطنين، واعتدوا على المساكن".

وأشار إلى أن "المستعمرين أفرغوا 7 صهاريج مياه تعود للمواطنين في التجمع".

وبين الحين والآخر يعتدي المستوطنون على المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية نددت سابقا بهذه الاعتداءات معتبرة ذلك خرقا لقرارات الشرعية الدولية.

المصدر: "وفا"