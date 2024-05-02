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لابيد يناقش جهود صفقة تبادل الأسرى مع وزير خارجية الإمارات

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لابيد يناقش جهود صفقة تبادل الأسرى مع وزير خارجية الإمارات
لابيد يلتقي عبدالله بن زايد في أبو ظبي
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شدد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الخميس من أبو ظبي، على أهمية إعادة الأسرى الإسرائيليين، وذلك خلال لقائه وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد.

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ووفق موقع "واينت" فقد التقى لابيد في الإمارات وزير الخارجية عبد الله بن زايد لمناقشة الجهود الدولية لإعادة الأسرى وقضية "اليوم التالي" للحرب.

وقال لابيد في الاجتماع إن "الشيء الأكثر إلحاحا هو إعادة الرهائن إلى الوطن، ويمكن لأي دولة في المنطقة التأثير على الصفقة". 

لابيد يناقش جهود صفقة تبادل الأسرى مع وزير خارجية الإمارات

وكان المتحدث باسم لابيد قال أمس الأربعاء إن زيارة الأخير إلى الإمارات هي "زيارة سياسية قصيرة".

وكان لابيد افتتح في عام 2021 السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي والقنصلية الإسرائيلية في دبي، في زيارة كانت أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي والأولى منذ إبرام إسرائيل والإمارات اتفاق إبراهام.

إلى ذلك، دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ209، في ظل حبس الأنفاس من عملية عسكرية مرتقبة في رفح التي تأوي أكثر من مليون فلسطيني من السكان والنازحين، فيما يحاول الوسطاء التوصل إلى اتفاق حول صفقة جديدة تفضي إلى تبادل للأسرى.

المصدر: RT

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