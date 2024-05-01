وزير الخارجية السعودي أجرى اتصالين هاتفيين برئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع في السودان

أجرى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اتصالا هاتفيا مع كل من رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

وجرت خلال الاتصالين مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان وتداعياتها على الشعب السوداني، حيث أكد وزير الخارجية السعودي، أهمية العمل على حماية السودان وشعبه من حدوث المزيد من الدمار وتفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة.

ودعا وزير الخارجية السعودي خلال الاتصال إلى ضرورة تغليب مصلحة الشعب السوداني، ووقف الاقتتال لحماية مؤسسات الدولة وحماية السودان والمضي به إلى بر الأمان.

المصدر: واس