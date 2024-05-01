آخر التطورات الميدانية في قطاع غزة

رصد مراسل RT أبرز التطورات الميدانية خلال الساعات الأخيرة من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

شمال القطاع:

- قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مناطق في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

- مقتل شخص واحد في قصف الجيش الإسرائيلي لمفترق الجلاء في مدينة غزة.

- قصف مدفعي إسرائيلي استمر في مناطق شرق جباليا وشمال بيت حانون شمالي القطاع.

- نقل جثمانين اثنين إلى مستشفى المعمداني في غزة بعد قصف القوات الإسرائيلية منزلا في حي الزيتون.

وسط القطاع:

- مقتل فلسطيني بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليه خلال مروره على شارع الرشيد قرب وادي غزة وسط القطاع.

- قصف جوي إسرائيلي شرقي وادي غزة شمالي المحافظة الوسطى.

- استهداف شقة سكنية ببرج (6) في مشروع القسطل شرق دير البلح وتدميرها بشكل كامل دون إصابات.

- توغل محدود لآليات إسرائيلية بمحاذاة السياج الأمني وسط قصف مدفعي وإطلاق نار شرقي مدينة دير البلح.

- انتشال جثمان مواطن جراء قصف إسرائيلي بمنطقة المغراقة بدير البلح والدفاع المدني يحاول الوصول إلى آخرين تحت الأنقاض.

- استهداف الطائرات الإسرائيلية دير البلح.

- إصابة سيدة من المارة باستهداف الطائرات الإسرائيلية سيارة قرب برج فيصل في بلدة الزوايدة.

جنوب القطاع:

- مقتل شاب فلسطيني إثر قصف مدفعي استهدف منزلا في حي التنور شرقي رفح.

- استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي منطقة مطار غزة المدمر شرق رفح.

- استمرار القصف المدفعي بالقرب من خيام النازحين شرقي رفح.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يواصل الجيش الإسرائيلي شن حرب على غزة، تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة، ونزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع، وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص.

المصدر: RT