"حزب الله" ينعى أحد مقاتليه

نعى "حزب الله" اللبناني اليوم أحد مقاتليه "ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي"، وليس "على طريق القدس"، كما ينعى عادة عناصره الذين يقتلون جراء القصف الإسرائيلي.

وجاء في بيان "حزب الله": "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد وحيد عبد الحميد طفيلي "أبو حيدر" مواليد عام 2000 من بلدة دير الزهراني في جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي".

هذا وسينطلق موكب التشييع عصر اليوم عند الساعة الرابعة من أمام منزله في دير الزهراني ليوارى الثرى في روضة البلدة.

المصدر: RT