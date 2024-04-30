حاولوا التقاطها بأيديهم.. لحظات تحبس الأنفاس لسقوط سيدة من الطابق الرابع في مصر (فيديو)

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل لاجتماعي محاولة سيدة مصرية الانتحار عن طريق إلقاء نفسها من الطابع الرابع، بمنطقة العاشر من رمضان في مصر.

وأظهر مقطع الفيديو وقوف مجموعة من الأشخاص أسفل العمارة في محاولة لالتقاط السيدة قبل سقوطها على الأرض.

وقعت على الناس.. لحظة سقوط سيدة من الدور الرابع بالعاشر من رمضان pic.twitter.com/oSs8j2Ajfh — Cairo 24 - القاهرة 24 (@cairo24_) April 30, 2024

وسقطت السيدة بين أيدي المتواجدين الذين حاولوا إفاقتها والتأكد من أنها ما زالت على قيد الحياة بعد سقوطها من هذا الارتفاع الشاهق.

ووفقا للمعلومات المتداولة فقد حاولت السيدة الانتحار بسبب مرورها بأزمة مالية، ولكنها نجت من الموت وتم نقلها إلى المستشفى، وذلك بحسب وسائل الإعلام المصرية.

المصدر: RT