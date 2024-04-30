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حاولوا التقاطها بأيديهم.. لحظات تحبس الأنفاس لسقوط سيدة من الطابق الرابع في مصر (فيديو)

أخبار العالم العربي

حاولوا التقاطها بأيديهم.. لحظات تحبس الأنفاس لسقوط سيدة من الطابق الرابع في مصر (فيديو)
Gettyimages.ru
علم مصر - صورة تعبيرية
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  وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل لاجتماعي محاولة سيدة مصرية الانتحار عن طريق إلقاء نفسها من الطابع الرابع، بمنطقة العاشر من رمضان في مصر.

 وأظهر مقطع الفيديو وقوف مجموعة من الأشخاص أسفل العمارة في محاولة لالتقاط السيدة قبل سقوطها على الأرض.

وسقطت السيدة بين أيدي المتواجدين الذين حاولوا إفاقتها والتأكد من أنها ما زالت على قيد الحياة بعد سقوطها من هذا الارتفاع الشاهق.

ووفقا للمعلومات المتداولة فقد حاولت السيدة الانتحار بسبب مرورها بأزمة مالية، ولكنها نجت من الموت وتم نقلها إلى المستشفى، وذلك بحسب وسائل الإعلام المصرية.

المصدر: RT

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