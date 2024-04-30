الخارجية الأمريكية تصدر بيانا بشأن مباحثات الأمير محمد بن سلمان وأنتوني بلينكن في الرياض

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء أمس الاثنين، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالرياض.

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هذا وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية على لسان المتحدث باسمها ماثيو ميلر بيانا بشأن مباحثات الأمير محمد بن سلمان وأنتوني بلينكن جاء فيه: "شدد الوزير بلينكن على أهمية الحفاظ على زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة يضمن إطلاق سراح الرهائن، ومنع المزيد من انتشار الصراع".

وناقش الوزير وولي العهد "الجهود المستمرة لتحقيق السلام والأمن الإقليميين الدائمين، بما في ذلك من خلال زيادة التكامل بين دول المنطقة وتعزيز التعاون الثنائي بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية".

كما ناقش بلينكن وبن سلمان "الحاجة الملحة للحد من التوترات الإقليمية، بما في ذلك وقف هجمات الحوثيين التي تقوض حرية الملاحة في البحر الأحمر والتقدم في عملية السلام في اليمن".

هذا وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأنه "جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف العمليات العسكرية والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية".

المصدر: "واس" + RT