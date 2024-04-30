"أصابتها بشكل مباشر".."القسام" تعرض مشاهد من استهدافها لجرافة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" (فيديو)

عرضت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من استهدافها في وقت سابق من هذا الشهر لجرافة إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.

ونشر الإعلام العسكري في "القسام" مقطع فيديو يظهر إصابة الجرافة الإسرائيلية مباشرة بالقذيفة وانفجارها فيها، معلقة بالقول: "استهداف جرافة صهيونية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة".

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ومع استمرار الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في غزة، أعلن الأخير مساء أمس الاثنين مقتل ضابطين وإصابة اثنين آخرين بجروح متوسطة في انفجار مبنى كانا يقيمان فيه بالقرب من ثكنة "نتساريم" في وسط قطاع غزة.

ومنذ بداية العملية البرية في غزة 17 أكتوبر الماضي، سقط حوالي 263 جنديا من الجيش الإسرائيلي قتلى، ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 سقط منهم ما مجموعه 607 عسكريين.

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، وأسفر الهجوم الإسرائيلي حتى الآن، عن سقوط أكثر من 34 ألف قتيل و77 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

المصدر: RT