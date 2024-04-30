مصر تجبر وكالة أنباء دولية التراجع عن أخطاء حول الاقتصاد المصري

أدى تدخل الهيئة العامة للاستعلامات في مصر إلى تراجع وكالة أنباء "بلومبرغ" عن بعض الأخبار وتصحيح ما نشرته عن الاقتصاد المصري.

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وقالت الهيئة إن بلومبرغ سحبت وألغت منشورات سبق أن بثتها على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها ونشرت بدلا منها نصوصا مصححة، موضحة أن تراجع وتصحيح بلومبرغ جاء عقب تدخل مباشر من جانب هيئة لإبداء الاعتراض على عناوين ومضمون منشورات الوكالة.

كما طالبت الهيئة بلومبرغ بالتزام القواعد المهنية والأخلاقية في العمل الصحفي والإعلامي واتخاذ الإجراءات إزاء من قام بالتجاوز غير المقبول.

المصدر: RT