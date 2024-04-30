صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 34535 قتيلا، والمصابين إلى 77704 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في تقريرها اليوم الثلاثاء: "ارتكب الاحتلال الاسرائيلي 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 47 شهيدا و61 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأشارت إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي قصفه على مختلف مناطق القطاع الذي نزح 85% من سكانه عن مناطقهم حسب هيئات ومنظمات أممية.

المصدر: RT