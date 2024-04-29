طواقم الدفاع المدني في غزة تنتشل عددا من الجثث بعد غارة إسرائيلية على منزل في رفح (صور)

انتشلت طواقم الدفاع المدني في مدينة رفح جنوب قطاع غزة عددا من الجثث بعد قصف الطائرات الإسرائيلية منزلا يعود لعائلة العفيفي بحي تل السلطان اليوم الاثنين.

وأفاد مراسلنا بأن طواقم الدفاع المدني، ما زالت تبحث عن مفقودين، بعد القصف الإسرائيلي لمنزل"العفيفي" وتم نقل عدد من المصابين إلى المستشفى.

وقالت مصادر محلية، إن "طائرات الاحتلال شنت غارات على أراض زراعية غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما واستهدفت منازل المواطنين في غرب الزوايدة وسط القطاع".

RT

RT

RT

RT

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أدى إلى مقتل 34488 مواطنا، وإصابة 77643 آخرين، فيما لا يزال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات.

RT

RT

المصدر: RT