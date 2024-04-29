 
مباشر
عاجل
"حزب الله" يشن "هجوما ناريا مركزا" ‏على قاعدة إسرائيلية ومرابض مدفعيتها وانتشار للجنود وآلياته

طواقم الدفاع المدني في غزة تنتشل عددا من الجثث بعد غارة إسرائيلية على منزل في رفح (صور)

أخبار العالم العربي

طواقم الدفاع المدني في غزة تنتشل عددا من الجثث بعد غارة إسرائيلية على منزل في رفح (صور)
قصف إسرائيلي، رفح، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xg4t

انتشلت طواقم الدفاع المدني في مدينة رفح جنوب قطاع غزة عددا من الجثث بعد قصف الطائرات الإسرائيلية منزلا يعود لعائلة العفيفي بحي تل السلطان اليوم الاثنين.

وأفاد مراسلنا بأن طواقم الدفاع المدني، ما زالت تبحث عن مفقودين، بعد القصف الإسرائيلي لمنزل"العفيفي" وتم نقل عدد من المصابين إلى المستشفى. 

وقالت مصادر محلية، إن "طائرات الاحتلال شنت غارات على أراض زراعية غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما واستهدفت منازل المواطنين في غرب الزوايدة وسط القطاع".

طواقم الدفاع المدني في غزة تنتشل عددا من الجثث بعد غارة إسرائيلية على منزل في رفح (صور)
RT
طواقم الدفاع المدني في غزة تنتشل عددا من الجثث بعد غارة إسرائيلية على منزل في رفح (صور)
طواقم الدفاع المدني في غزة تنتشل عددا من الجثث بعد غارة إسرائيلية على منزل في رفح (صور)
RT
طواقم الدفاع المدني في غزة تنتشل عددا من الجثث بعد غارة إسرائيلية على منزل في رفح (صور)
RT
طواقم الدفاع المدني في غزة تنتشل عددا من الجثث بعد غارة إسرائيلية على منزل في رفح (صور)
RT
استهداف الطيران الإسرائيلي محيط شركة ياسين للمياه في تل السلطان غرب رفح

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أدى إلى مقتل 34488 مواطنا، وإصابة 77643 آخرين، فيما لا يزال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات.

طواقم الدفاع المدني في غزة تنتشل عددا من الجثث بعد غارة إسرائيلية على منزل في رفح (صور)
RT
استهداف محيط بركسات الوكالة بتل السلطان غرب مدينة رفح
طواقم الدفاع المدني في غزة تنتشل عددا من الجثث بعد غارة إسرائيلية على منزل في رفح (صور)
RT

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا