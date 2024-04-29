عاصفة مطرية وغبارية تصل إلى سوريا وتسجيل أضرار في دمشق (صور)

تناقلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لأولى مشاهد وصول العاصفة المطرية والغبارية إلى أجزاء مختلفة في سوريا وكان أولها سقوط شجرة كبيرة في أحد أحياء العاصمة دمشق.

وفي دير الزور شرقي سوريا، نشرت الصفحات مشاهد لعاصفة غبارية كثيفة مع هبوب رياح شديدة وكذلك في مدينة الباب شرقي حلب دون تسجيل أي إصابات حتى الساعة.

وقبل قليل، أطلقت الأرصاد الجوية في سوريا تحذيرات من اقتراب عاصفة رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة وحبات البرد ورياح هابطة تؤثر على عدد من مناطق البلاد ومن عاصفة غبارية أيضا في مناطق أخرى.

وذكرت الأرصاد في حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي أن التأثيرات الجوية تؤثر في هذه الساعة على ريف دمشق الشمالي وتصل أطرافها إلى دمشق.

وأشارت إلى وجود خلية أخرى على بعض مناطق ريف حماة الشرقي وخلايا على ريف دمشق الغربي والبادية مع نشاط الرياح الهابطة شرق البلاد ومناطق أخرى.

وأكدت توقعات الأرصاد أن فعالية العاصفة إلى اشتداد خلال الساعات المقبلة لتتسع فرص الخلايا الركامية الغبارية.

وقالت في بيان سابق اليوم الإثنين: "سيكون الغبار خلال اليومين القادمين مزعجا وكثافته ستختلف من منطقة إلى أخرى بحسب تضاريسها والغطاء النباتي فيها وشدة الرياح لأن الرياح النشطة من أماكن شبه صحراوية هي من ستؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة".

إقرأ المزيد

ونصحت مرضى الربو أخذ الحذر حفاظا على سلامتهم وأوضحت أنه حتى يوم الخميس ستكون أغلب المناطق قد تلقت هطولات مطرية جيدة وبالتالي يتوقع خمود موجة الغبار بعدها.

إلى ذلك نقلت صفحات إعلامية عن محافظة مدينة دمشق أن هناك حالة تأهب منعا لتكرار عاصفة دمشق التي حدثت من 3 أيام، وأكدت أن نفق المواساة الذي افتتح قبل يومين مجهّز تماما للتعامل مع الأمطار الغزيرة.

وبيّن رئيس مجلس المحافظة محمد إياد الشمعة استنفار جميع المديريات المعنية وجهوزيتها الكاملة للتعامل مع المنخفض القادم، وأكد تحسن وضع المطريات والأنفاق بشكل ملحوظ نسبة للفترة السابقة وذلك للحد من أي تجمع للمياه، مؤكداً أن نفق المواساة مجهز بمطريات وشوايات كاملة موجهة باتجاه الأنهر.

المصدر: RT + وسائل إعلام سورية