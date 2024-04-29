تحذير عاجل من الأرصاد السعودية بخصوص طقس اليوم
حذر المركز الوطني للأرصاد السعودية اليوم الاثنين من هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحا شديدة السرعة وانعدام مدى الرؤية وصواعق رعدية.
وأوضحت الأرصاد السعودية، في بيان لها على منصة "إكس"، أن حالة الطقس التي تشمل المدينة المنورة وبدر وواد الفرع والرايس وينبع تستمر حتى الساعة الـ 11 من مساء اليوم الاثنين.
وأشار المركز إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم /ساعة تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.
الإنذار الأحمر - #منطقة_الباحة - #الباحة#العقيق#القرى#المندق ...+1— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) April 29, 2024
للتفاصيل https://t.co/GNer6cxmP8#الإنذار_المبكر#طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصادpic.twitter.com/mr7sGS9aLb
الإنذار البرتقالي - #منطقة_عسير - #الأمواه#العرين#بيشة#تثليث ...+0— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) April 29, 2024
للتفاصيل https://t.co/XGebIfYicE#الإنذار_المبكر#طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصادpic.twitter.com/NBvuINiMyu
ويأتي تحذير الأرصاد السعودية بعد أن علقت العديد من الجامعات السعودية في المدينة المنورة الدراسة الحضورية، والاكتفاء بالدراسة عن بعد.
حيث أعلنت جامعة طيبة عن تعليق الدراسة في المقر الرئيسي بالمدينة المنورة وفروع الجامعة بمحافظات الحناكية والمهد وبدر وخيبر، مشيرة إلى أن الدراسة ستكون عن بعد عبر "البلاك بورد".
حالة الطقس المتوقعة اليوم #الاثنين 2024/4/29م— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) April 29, 2024
ولمزيد من التفاصيل ⬇️ https://t.co/9xSOsnfFPu… #نحيطكم_بأجوائكمpic.twitter.com/8UDqq7RQ8r
وأعلنت أيضا إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين في مدارس المدينة المنورة، مشيرة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتبها الداخلية والخارجية.
🔴 استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق #المملكة حتى #الجمعة المقبلة، بمشيئة الله ⬇️ 🔗 https://t.co/Z392xLqBZx#نحيطكم_بأجوائكمpic.twitter.com/4AU4vD3agt— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) April 28, 2024
#البحر_الأحمر و #الخليج_العربي اليوم #الاثنين 2024/4/29م #نحيطكم_بأجوائكمpic.twitter.com/2XTaDuNKCy— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) April 29, 2024
المصدر: RT