هيئة البث الإسرائيلية: طائرة استخدمت مؤخرا لتنقلات المسؤولين الكبار في الموساد هبطت في السعودية

أفادت هئية البث الإسرائيلية "كان" بأن طائرة خاصة إسرائيلية كانت تستخدم مؤخرا لتنقلات المسؤولين الكبار في جهاز الموساد، هبطت في العاصمة السعودية الرياض أمس السبت.

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وأوضحت "كان" أن ذلك جاء قبل يوم من زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الرياض (المقررة خلال يومي 29 و30 أبريل الجاري).

وحسب "كان"، فقد أفيد بأن الطائرة أقلعت أمس السبت من مطار بن غوريون الدولي وتوقفت مؤقتا في العاصمة الأردنية عمان ومن هناك واصلت وجهتها، وأن من المحتمل أن يكون على متن الطائرة مسؤولون إسرائيليون كبار لإجراء محادثات حول التطبيع مع السعودية.

ويشار إلى أن الطائرة تخص رجل أعمال إسرائيلي، استُخدمت في الأشهر الأخيرة لرحلات رسمية من قبل كبار المسؤولين الإسرائيليين في الموساد وجهاز الأمن العام "الشاباك"، كما تم استخدامها من قبل المسؤولين في إطار المحادثات التي جرت في القاهرة والدوحة من أجل إطلاق سراح المختطفين، وفق "كان".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نشرت قبل نحو أسبوعين أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحاول دفع صفقة دبلوماسية تهدف إلى الضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للاعتراف بالدولة فلسطينية مقابل تطبيع العلاقات مع العربية السعودية.

وفي سياق متصل نقلت "كان" عن "مصدر في العائلة المالكة السعودية" أن "الكرة الآن في ملعب رئيس الوزراء نتنياهو، وعليه الاختيار بين السلام مع السعودية وحل القضية الفلسطينية أو الاستمرار في الصراع مع الفلسطينيين دون سلام مع السعودية".

المصدر: "كان"