الرئيس السوري يستعرض مع وزير خارجية البحرين التحضيرات للقمة العربية المقبلة

استعرض الرئيس السوري بشار الأسد مع وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني اليوم الأحد التحضيرات للقمة العربية العادية الثالثة والثلاثين التي تستضيفها المنامة الشهر المقبل.

وذكرت الرئاسة السورية، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن "الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في شتى المجالات لخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى التحضيرات والجهود التي تقوم بها مملكة البحرين لإنجاح القمة العربية المقررة الشهر المقبل".

وأضافت الرئاسة السورية أن "الجانبين استعرضا أهم المواضيع على جدول أعمال القمة بما يخدم المصالح العربية المشتركة وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الحالية".

ونقلت الرئاسة السورية عن الرئيس الأسد تأكيده، خلال اللقاء، على تعزيز التضامن العربي والعمل المشترك لتحقيق الاستقرار في المنطقة في ظل ما يشهده العالم من أحداث وتطورات.

وكان وزير الخارجية البحريني قد التقى نظيره السوري فيصل المقداد عقب وصوله ظهر اليوم إلى دمشق قادما من بيروت التي زارها لعدة ساعات.

والزيارة تعد الأولى لوزير الخارجية البحريني إلى سوريا منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.

المصدر: وكالات