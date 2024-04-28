نائبة مصرية تتهم شركة ألبان عالمية بازدواجية المعايير

تقدمت النائبة المصرية سناء السعيد بسؤال برلماني لوزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الصحة والسكان حول الرقابة على منتجات شركة "نستلة" للصناعات الغذائية للأطفال.

وسألت النائبة: "هل تقوم أجهزة الحكومة بمتابعة منتجات تغذية الأطفال التي تنتجها شركة نستله للصناعات الغذائية، خاصة أن تقارير عديدة أكدت ازدواجية المعايير التي تمارسها الشركة فتنتج ألبان وسيريلاك لسويسرا والدول الغربية خالية من السكر والعسل، بينما تنتج نفس المغذيات بها كميات كبيرة من السكر والعسل لدول إفريقيا ومن بينها مصر؟".

وذكرت السعيد أن التقارير أشارت للأضرار الصحية الكبيرة التي تسببها إضافة المحليات لألبان الأطفال والمنتجات الغذائية الأخرى، وتساءلت عن دور أجهزة الرقابة الغذائية وأجهزة حماية المستهلك في الرقابة على هذه المنتجات ومضاهاتها بما ينتج لدول أخرى في أوروبا؟

المصدر: RT